‘Endülüs Okuma Projesi' ile öğrenciler kitap okuyor

Van'ın Edremit ilçesinde ‘Endülüs Okuma Projesi' kapsamında 12 okula kitap dağıtımı yapıldı.

Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni Turgut Yaşar öncülüğünde başlatılan Endülüs Okuma Grubu sayesinde binlerce öğrenci kitapla buluşma fırsatı yakaladı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 400 öğrencinin 12 bin 500 kitap okumasıyla önemli bir başarıya imza atılan çalışma, 2019-2020 yılında da devam ediyor.

4 yıl önce başlatılan ‘Endülüs Okuma Projesi' meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen 2 bin 500 kitap, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin ve İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Nurullah Karaman ve Etem Ballıkaya'nın katılımıyla okullara dağıtıldı. Kitap dağıtım töreninde sene başında bu önemli projenin pilot uygulamasının 2019-2020 eğitim öğretim yılında gönüllü okullarda yapılması kararı alındığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, proje çerçevesinde 12 okulda Endülüs Okuma Grubu çalışmalarına başlanıldığını söyledi. Keskin, dünya üzerinde en çok kitap okunan Japonya'da yılda kişi başına düşen kitap sayısının 25 iken, Endülüs Okuma Grubunda öğrenci başına yıllık 30 kitabın tekabül ettiğini, bu oranın aynı zamanda bir dünya rekoru olabileceği de ifade etti. Keskin, “12 okulda 2 bin 183 öğrenciyle yürütülen çalışmada gönüllü olarak görev alan okullara Van Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen toplam 2 bin 501 kitabın dağıtımını gerçekleştirdik. Öğrencileri kitap okumak için teşvik edici ödüllerimiz de oluyor. Geçtiğimiz yıl en çok kitap okuyan öğrencilerimize kaymakamlığımız tarafından bisiklet hediye edildi. Öğrencilerimiz böylelikle kitap okumayı alışkanlık haline getirdi. İlçede çok farklı bir kitap okuma kültürü oluştu. Öğrencilerimizin akademik başarısına da olumlu katkıları oluyor” dedi.