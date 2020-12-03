İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engelli dernekleri başkanlarından Vali Bilmez'e ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli dernekleri başkanlarını kabul etti.


Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda gerçekleşen buluşmada Vali Bilmez, dernek başkanlarından yaptıkları çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Engelli vatandaşların topluma entegre olması için bu tür derneklere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun her kesimine büyük görev düştüğünü vurgulayan Vali Bilmez, derneklerin aktif bir şekilde görev yapması gerektiğini ifade etti.


Vali Mehmet Emin Bilmez, dernek başkanlarının da taleplerini dinleyerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelliler konusundaki farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni etti.


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tarık Kuşman'ın da hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mehmet Emin Bilmez'e engelli dernekleri başkanları günün anısına çiçek takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.