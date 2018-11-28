Engelli öğrencilerin gösterisi ayakta alkışlandı

Van'ın Çatak ilçesinde eğitim gören engelli öğrencilerin yaptığı gösteri büyük ilgi gördü.

Özel Çatak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından Atatürk İlkokulunun konferans salonunda düzenlenen programa Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Milli Eğitim Şube Müdürü Şükriye Ersari, öğretmenler, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından Okul Müdürü Yusuf Kurt, programın açılış konuşmasını yaptı. Müdür Kurt; “Engelli öğrencilerin normal bir hayat sürmelerinin ancak tüm toplumun desteğiyle mümkün olabilir. Her engelli öğrencimizin kendine has yetenekleri var. Yeteneklerini sergilemeleri için onlarla yakından ilgileniyoruz. Öğretmenlerimiz ve personellerimizle birlikte öğrencilerimizi ötekileştirmeden, acımadan topluma kazandırmak için özverili şekilde çalışıyoruz. Öğrencilerimiz yeteneklerini sizlerle paylaşmak için gösteri hazırladı. Umarım keyifli anlar geçirirsiniz” dedi.

Okulun tanıtım videosunun ardından zihinsel engelli öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları gösterilere geçildi. Sahnedeki gelin kaynana atışması oyunu izleyicileri güldürürken, zihinsel engelli Fevzi Selçuk'un seslendirdiği şarkılar ise salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Program sonunda bir konuşma yapan Kaymakam Türkmen; “Özel öğrencilerimiz ve öğretmenlerinin hazırladıkları programla, engelli bireylerin neleri başarabildiklerine şahit olduk. Gerçekten kendilerine yakışır özel bir program hazırlamışlar. Büyük bir keyif ve heyecanla izledik. Öğrencilerimize, eğitim veren öğretmenlere, okul idarecilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam ve Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen ve protokol üyeleri, programı hazırlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik edip birlikte hatıra fotoğrafı çekildikten sonra program sona erdi.