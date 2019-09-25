Engelli vatandaştan engellilere yönelik kafe

Van'da bedensel engelli Nihat Almaz, engellilere yönelik kafe açtı.

Kuş Yuvası Sokağı'nda engellilere yönelik hizmete sunulan Baykuş Kafe'nin açılışına AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve vatandaşlar katıldı. Burada açılış kurdelesini kesen Başkan Türkmenoğlu, kafenin hayırlı olması dileklerinde bulunarak, “İlimizde istihdama yönelik açılan tüm işletmeler bizim için önemlidir. Hele bu bir engelli kardeşimiz tarafından açılıyorsa, bu daha da önem arz etmektedir. Ben bu anlamda kafenin hem engellilerimize hem işletme sahibine hem de ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açılışta konuşan Baykuş Kafe sahibi bedensel engelli Nihat Almaz ise, “Benim hayalimde hep esnaf olmak vardı. Bunu başardım. İnşallah daha da güzel olacak. Engelli kardeşlerime seslenmek istiyorum. Kimseye muhtaç olmasınlar. Ellerinden geldiği kadar kendi çabalarıyla mekan açsınlar ve kimseye minnet etmesinler” ifadelerini kullandı.

Van'da daha önce İpekyolu Belediyesi tarafından engellilere yönelik kafe açıldığını, ancak uzaklık nedeniyle engellilerin rahatça gidemediğini dile getiren Almaz, “Biz akşama kadar çarşıda geziyoruz. Maalesef tekerlekli sandalyelerimizle gideceğimiz kafe yoktu. Sadece İpekyolu Belediyesine ait bir kafe vardı, ama o da çok uzaktı. Oraya gidip gelene kadar aküleri en az 5 kere şarj etmemiz gerekiyordu. Bu amaçla bu kafemizi çarşı merkezinde açtık. Engelli rampamız var. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah ileriki süreçte engelli arkadaşlarımızın istihdamına yönelik de bir çalışmamız olacaktır. Ben bu anlamda kafemizin hayırlı olmasını diliyor, tüm arkadaşlarımızı bekliyorum” diye konuştu.

Bedensel engelli Meltem Tarhan da, engellilere yönelik böyle bir kafenin bir engelli tarafından açılmasının çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, “Bizim için çok güzel bir kafe oldu. Çok mutlu oldum. Van'da engellilerin bir kafeye ulaşması çok çok zor. O yüzden burası engellilere çok uygun bir yer. Artık gelebileceğimiz bir kafe olduğu için şanslıyız. İşletmecisi de bir engelli arkadaşımız olduğu için engellileri anlaması, engelliler için güzel bir kafe oluşturması bizleri haliyle çok mutlu etti. Benimde hayalimde bir kafe açmak vardı, ama bir engelli arkadaşımız tarafından yapılması, sanki hayalim gerçekleşmiş gibi oldu. Ben kafenin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bedensel engelli Zehra Aslan da, engellilere yönelik böyle bir kafenin açılmasına sevindiklerini belirterek, kafenin hayırlara vesile olması dileklerine bulundu.