Enkaz altında kalan vatandaş ayağı kesilerek kurtarılabildi

VAN (İHA) – Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Malatya'da da yıkıma sebep olan depremde enkaz altında kalan bir kişi, ayağı kesilerek kurtarılabildi.

Malatya'ya arama, kurtarma ve tıbbi müdahale için giden ekipler hayat kurtarmaya devam ediyor. AFAD koordinasyonunda bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında bir vatandaşın kaldığı Dr. Mustafa Alıcı tarafından tespit edildi. Yıkılan binanın kolonu altında ayağı kalan vatandaş için tüm imkanları seferber eden ekipler, kurtaramayacaklarına karar verince hemen çareyi tıbbi müdahaleyle ayağını kesmekte buldu. İlgili doktorların müdahalesiyle vatandaşın ayağı kesildikten sonra enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.