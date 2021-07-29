Erasmus öğrencilerinden Vali Bilmez'e ziyaret

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Avrupa Birliği'nin (AB) öğrenci değişim programı Erasmus programı kapsamında kente gelen 22 öğrenciyi Valilik Ali Paşa toplantı salonunda kabul etti.

Vali Bilmez, Erasmus programının "Gençlik Çalışanlarının Dijital Dönüşümü" projesi çerçevesinde Van'da bulunan Avrupalı öğrencilerle tanışarak, öğrencilere Van'ın tarihi, sahip olduğu değerleri, sosyal ve kültürel yaşamı ile kentleşme süreci hakkında bilgi verdi. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen öğrencileri Van'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Vali Bilmez, “ Van'daki gezinizin güzel ve sağlıklı geçmesini diliyorum. Umarım Van'a dair güzel izlenimler edinirsiniz. Toplumlar arası bu tarz kaynaşmalar umarım dünyada huzura, sevgiye, barışa vesile olur. Bu değerlerin kalıcı hale gelmesi için çok çalışmalıyız. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözü çok önemli" dedi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, ziyaret anısına öğrencilere Van Gölü'nün Sırları ile Van Kilimleri kitaplarını hediye etti.

Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve Urartu-Der Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Kıpçak'ın da bulunduğu ziyaret, fotoğraf çekimi ile son buldu.