Ercan Kaya Dans Akademisine yoğun ilgi

Van'da bu yıl hizmete başlayan Ercan Kaya Dans Akademisi yoğun ilgi görüyor.

Van'da bu yıl hizmete açılan Ercan Kaya Dans Akademisine vatandaşlar yoğun rağbet gösteriyor. Van'ın profesyonel anlamda eğitim veren ilk ve tek dans akademisi olduklarını ifade eden Kurucu Genel Koordinatör Ercan Kaya, “Van'da dansa dair birçok etkinlik gerçekleştirdik. Dünya salsa şampiyonlarını, dans olimpiyat şampiyonlarını, Türkiye dans şampiyonlarını ilimize davet ederek hem ilimizin tanıtımını yaptık hem de öğrencilerimize şampiyonlardan eğitim alma fırsatını sunduk. Bunun yanında akademi olarak ilimizde dans yarışmalarını da gerçekleştiriyoruz” dedi.

Akademide dansın yanısıra yöresel oyunların da eğitimini verdiklerini dile getiren Kaya, “Akademimizde salsa, bachata, zumba, pilates, bale, jimnastik, break dans, hip-hop, modern dans, tango, kids ile birlikte yöresel oyunların eğitimlerini de veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaz ayı ile birlikte çocuklara yönelik eğitimlerin de verileceğini belirten Kaya, “Eğitimlerimiz kendi alanlarında uzman hocalar tarafından verilmekte olup, yaz ayı itibariyle çocuklarımızı da düşündük. Bu kapsamda yaz döneminde çocuklara dans eğitimi verip, zamanını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayacağız. Dans profesyonellerin işidir. Bizi tercih ettiğinizde bunu en iyi şekilde sizlere yansıtacağız” diye konuştu.