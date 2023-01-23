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Erçek Gölü çevresine yaban hayvanlar için yem bırakıldı

Van’da yüzlerce kuş türünün yaşadığı Erçek Gölü çevresine kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Van'da yüzlerce kuş türünün yaşadığı Erçek Gölü çevresine kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Erçek Gölü sazlıklarına yem bıraktı. Burada olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakan ekipler, bölgede bir süre inceleme yaptı.

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