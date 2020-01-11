İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erçek Gölü'ndeki balıklara boy denetimi

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Erçek Gölü’nde faaliyet yürüten balıkçıları denetledi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Erçek Gölü'nde faaliyet yürüten balıkçıları denetledi.


Van Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Van Gölü ile Erçek Gölü'nde perakende satış yerleri, kara çıkış noktaları, tekneler, balık halleri ve balık depolarına yapılan denetimler dün itibariyle son buldu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da 3 - 10 Ocak tarihleri arasında sürdürülen denetimler çerçevesinde balıkların boy oranları kontrol edildi. Ekipler, denetimler kapsamında Erçek Gölü'nde karaya çıkış noktalarıyla, perakende satış yerlerinde çalışma yaptı. Sabahın erken saatlerinde yapılan denetimler çerçevesinde balık boyları ölçüldü ve tazelik durumu incelendi. Denetimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erçek Gölü'nün istihsal hakkını kiralayan kooperatif yetkileri, yapılan denetimlerden memnun olduklarını ve gölde çalışma yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.