İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erçek Gölü'nün karaya çıkış noktaları denetlendi

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde olduğu gibi Erçek Gölü’nde balıkların karaya çıkış noktaları denetlendi.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde olduğu gibi Erçek Gölü'nde balıkların karaya çıkış noktaları denetlendi.


Erçek Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olan inci kefali her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara göç ederek, neslinin devamını sağlamak için üremesini gerçekleştiriyor. Göç sırasında kaçak avcıların hedefi haline gelen balıklar, son yıllarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda alınan tedbirler sayesinde hem boyu uzadı hem ağırlığı arttı.


Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü'nde olduğu gibi Erçek Gölü'nde de hem karada hem de gölde su ürünleri denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Erçek Gölü'ne giden ekipler, avdan dönen balıkçı teknelerinde denetim gerçekleştirdi. Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve ekibinin gerçekleştirdiği denetimler kapsamında balıkların boyları ölçülürken, balık ağlarının ölçülerine bakıldı ve teknelerin ruhsatları kontrol edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.