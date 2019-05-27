Erciş-Ağrı kara yolunu çöp ve su bastı

Van'ın Erciş ilçesinde tarım alanlarına su taşıyan ana kanal taştı, kara yolu ve ana yollar su ve çöp yığını altında kaldı.

İlçenin Salihiye mahallesinden geçen ve tarımsal amaçlı su kanalının önceden temizlenmemesi beraberinde hasara yol açtı. Erciş Ovası Sulama Birliğine ait ana kanalın içinde bulunan çöplerin temizlenmeden su verildiğini belirten mahalle sakinleri, ilgililere ateş püskürdü. Yakup Yeşilırmak isimli mahalle sakini, DSİ'nin elinden alınarak sulama birliğine devredilen tarımsal amaçlı kanalların temizlenmediğini iddia ederek semt olarak sürekli su baskınlarına maruz kaldıklarını söyledi. Kanal içindeki çöplerin su aktarılmasıyla birlikte ev ve bahçelerine dolduğunu da anlatan Yeşilırmak, ‘'Son yıllarda bu manzaraları maalesef hep yaşamaktayız. DSİ zamanında kanal temizlenirdi. Tek bir çöp dahi bulamazdınız. Ancak sulama birliğine devredildikten sonra manzara her geçen yıl daha kötüye gitti. Ana kanala bugün su aktarılması ile birlikte kanal içindeki çöpler de su ile birlikte taşarak yolları adeta çöp kalesine çevirdi. İlgilerin bir an önce kalıcı çözümler üretmelerini talep etmekteyiz” dedi.

Bu arada ana kanaldan taşan çöp ve su birikintileri Erciş-Ağrı kara yolunun bir şeridini de etkiledi. Vanyolu Bulvarında da sirayet eden taşkının birçok ev ve iş yerlerinin bodrum katına girmesine sebep oldu.