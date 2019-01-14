Erciş Avcılar Derneğinden örnek davranış

Van'ın Erciş ilçesindeki Avcılar Derneği üyeleri tarafından yaban hayvanları için doğaya yem ve ekmek bırakıldı.

İlçede etkili olan kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz bir şekilde etkiliyor. Çok sayıda kuş türü ve yaban hayvanın yaşadığı bölgede soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaban hayat doğada yem bulmakta güçlük çekiyor. Erciş Avcılar Derneği Başkanı Sami Demir, üyeler ile birlikte topladıkları yem ve yiyecekleri yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu Balıkbendi mevkisine bıraktı.

Dernek Başkanı Sami Demir, ilçede kış mevsiminin soğuk ve yağışlı geçtiğini belirterek, "Biz dernek olarak her yıl düzenli olarak kış aylarında doğaya ekmek ve yem bırakıyoruz. Özellikle bu yıl çok çetin bir kış geçiriyoruz. Canlıların bulunduğu yerlere geldiğimizde bazen bir metreye yaklaşan kar kalınlığının olduğunu düşünürsek, bu canlıların yiyecek bulmalarının ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliriz. Üyelerimizle birlikte doğal hayatı hem korumak hem de bizden sonraki nesillerimize sürdürülebilir bir doğal yaşam bırakmak için bu tür çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya da devem edeceğiz" dedi.

Erciş Avcılar Başkanı Demir ve üyeler, daha sonra yanlarında getirdikleri yem ve ekmekleri doğaya bırakarak örnek bir davranışta bulundular.