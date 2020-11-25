VAN (İHA) – Van'ın Erciş Belediyesi, cadde ve sokaklara sigara yasağı uyarı görselleri astı.

Korona virüsü salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında açık alan, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara kullanımının yasaklanmasına karar verilmişti. Bu kararlar doğrultusunda Erciş Belediyesi tarafından cadde ve sokaklara sigara yasağı uyarı görselleri asıldı.