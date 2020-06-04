İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş Belediyesi caddeleri çiçeklerle donatıyor

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından ilçedeki caddeler rengarenk çiçeklerle donatılıyor.

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından ilçedeki caddeler rengarenk çiçeklerle donatılıyor.


Erciş Belediyesi tarafından ilçenin güzel bir görünüme kavuşturulması için yürütülen çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında daha önce seralarda dikimleri yapılan fideler çiçek vermeye başladı. Serada yetiştirilen 50 bin adet kadife ve gül türündeki çiçek, Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki cadde ve sokaklarda dikimi yapılıyor. İlçenin en işlek caddelerinden biri olan Vanyolu Caddesi'nde başlatılan çalışmalar kapsamında refüjler çiçeklerle buluşturuluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.