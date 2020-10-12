İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş Belediyesi Dalan Caddesi'ni dekoratif direklerle aydınlatıyor

Van’ın Erciş Belediyesi, Dalan Caddesi’nde başlatmış olduğu vitrin projesi kapsamında caddenin ışıklandırma sistemini dekoratif direklerle aydınlatacak.

Van'ın Erciş Belediyesi, Dalan Caddesi'nde başlatmış olduğu vitrin projesi kapsamında caddenin ışıklandırma sistemini dekoratif direklerle aydınlatacak.


Proje kapsamında refüjlerin elektrik alt yapısını tamamlayan belediye, dekoratif aydınlatma direklerinin montajını sürdürüyor. 1 kilometre uzunluğundaki caddenin aydınlatılması için toplam 30 adet dekoratif direk monte edilirken, caddenin prestiji de artıyor. Caddede incelemelerde bulunarak, hizmetin Erciş halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Erciş'imizi kuzeyden güneye, doğudan batıya modern bir şehir haline getirmek istiyoruz. Bu bölgelerimizde yapılan çalışmalarla birlikte esnafımızın ve vatandaşlarımızın bu caddelere olan ilgisi de artacak. Böylece buralar ticari bir canlılık kazanacak” dedi.


Erciş'i 2023 vizyonuna hazırladıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, “Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ‘Gönül Belediyeciliği' anlayışını şehrimizin her bir noktasına ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.