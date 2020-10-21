İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş Belediyesi hizmetleriyle takdir kazanıyor

Van’ın Erciş Belediyesi ilçenin çehresini değiştiren hizmetleriyle takdir topluyor.

Van'ın Erciş Belediyesi ilçenin çehresini değiştiren hizmetleriyle takdir topluyor.


22 Ekim 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından Erciş Belediye Başkan Vekilliği görevine atanan İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu yönetiminde yapılan çalışmalarla Erciş Belediyesi göz doldurmayı başardı. İlçenin merkez ve kırsal mahallelerinde Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 50 bin tonu aşkın bitümlü sıcak karışım asfaltın dökümü gerçekleştirilirken, toplam 25 mahallenin yolu kilitli parke taşı ile döşendi. Ayrıca, Kışla ve Dalan caddelerinde gerçekleştirilen vitrin projeleri kapsamında caddelerin çehresi değiştirilirken, aydınlatma sistemleri dekoratif ve ledli direklerle sağlandı. Adnan Menderes Mahallesi'nde yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Kent Ormanı Projesiyle Erciş'e yeni bir soluk kazandıran Erciş Belediyesi, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla da büyük takdir topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.