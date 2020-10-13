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Erciş Belediyesi Kışla Caddesi'ni dekoratif direklerle aydınlattı

Van’ın Erciş Belediyesi, Kışla Caddesi’nde başlatmış olduğu vitrin projesi kapsamında ışıklandırma sistemini dekoratif direklerle aydınlattı.

Van'ın Erciş Belediyesi, Kışla Caddesi'nde başlatmış olduğu vitrin projesi kapsamında ışıklandırma sistemini dekoratif direklerle aydınlattı.


Proje kapsamında dekoratif aydınlatma direklerinin montajı tamamlanarak cadde aydınlatıldı. 3 kilometre uzunluğundaki caddenin aydınlatılmasında toplam 75 adet dekoratif direk monte edilirken caddenin prestiji de arttırıldı. Caddede incelemelerde bulunarak hizmetin Erciş halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Erciş'imizi kuzeyden güneye, doğudan batıya modern bir şehir haline getirmek istiyoruz. Bu bölgelerimizde yapılan çalışmalarla birlikte esnafımızın ve vatandaşlarımızın bu caddelere olan ilgisi de artacak. Böylece buralar ticari bir canlılık kazanacak” dedi.


Erciş'i 2023 Vizyonuna hazırladıklarını da belirten Mehmetbeyoğlu, “Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ‘Gönül Belediyeciliği' anlayışını şehrimizin her bir noktasına ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

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