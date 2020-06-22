Erciş Belediyesi okulları YKS'ye hazırlıyor

Van'ın Erciş Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Erciş Belediyesinin geçtiğimiz hafta yapılan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde okullarda yaptığı dezenfekte çalışmaları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde de devam ediyor. 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek. İki oturumda yapılacak olan sınav öncesinde Erciş Belediyesi tarafından okullarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı. İlçede sınavın gerçekleştirileceği tüm okullarda dezenfekte yapacak olan belediye ekipleri, okulları sınav öncesinde hijyenik bir hale getirecek.