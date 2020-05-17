İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

Van’ın Erciş Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günleri fırsata çevirerek yol bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Erciş Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günleri fırsata çevirerek yol bakım çalışmalarını sürdürüyor.


Daha yaşanır bir kent için çalışmalarını sürdüren Erciş Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi. Kısıtlama kapsamında cadde ve yollar boşalınca, Erciş Belediyesi de ilçedeki bazı caddelerin bakım çalışmalarını yaptı. Söz konusu çalışmalar kapsamında ilçenin en işlek güzergâhlarından biri olan Sahilkent Mahallesi Erhan Çavuşoğlu Caddesi'nde ekipler bakım ve onarım yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.