Erciş Belediyesi üzüm bağlarının bağ bozumunu yaptı

Van'ın Erciş Belediyesi kendi uygulama sahasında ürettiği ve 3 bin yıllık bir geçmişi bulunan Erciş üzümünün bağ bozumunu yaptı.

Üreten belediyecilik anlayışını tarım sektöründe de sürdüren Erciş Belediyesi, 2020 bağ bozumunu yaptı. Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ‘1 Nisan Üzüm Bağları' isimli uygulama sahasında 28 Bin metrekarelik alan üzerinde 17 bin 500 adet üzüm kökünden ürettiği Erciş üzümünün bağ bozumu program çerçevesinde yapıldı. Adnan Menderes Mahallesindeki uygulama sahasında yapılan programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilçedeki siyasi parti temsilcileri ve beraberlerindeki heyet katıldı. Endemik bir tür olan ve ekşimsi tadıyla bilinen üzümün bağbozumunu yapan heyet daha sonra belediyenin uygulama sahasında üretilen üzümün tadına baktı.