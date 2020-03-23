Erciş Belediyesi yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Van'ın Erciş Belediyesi, oluşturduğu "Vefa Koordinasyon Grubu" ekipleriyle yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Erciş Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını oluşturduğu "Vefa Koordinasyon Grubu" ekiplerince karşılıyor. "Vefa İletişim Merkezi"ne ulaşarak çeşitli ihtiyaçlarının olduğunu bildiren vatandaşlar için harekete geçen ekipler, ihtiyaçları temin ederek evlere teslim ediyorlar.

Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğünden gelen uzman doktorlar tarafından da yaşlı vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak korona virüs hakkında alınabilecek önlemler konusunda bilgilendiriliyor.