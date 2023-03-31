Erciş Belediyesi yaya geçidi, duraklar ve kasislerde boyama çalışmaları yaptı

İlçede çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Erciş Belediyesi, gerçekleştirdiği kilitli parke taşı ve asfalt çalışmalarının ardından caddelerdeki yaya geçidi ve kasislerde boyama çalışmaları başlattı. Söz konusu çalışmalar çerçevesinde, yaya geçidi ve kasislerin sürücüler tarafından fark edilmesi, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve geçiş önceliğinin yayalara ait olduğunu belirtmek amacıyla, geçit noktaları sarı, beyaz ve kırmızı renklere boyandı.