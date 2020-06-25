İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş Belediyesi YKS öncesi okulları dezenfekte etti

Van’ın Erciş Belediyesi hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okullarda yapılan dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Van'ın Erciş Belediyesi hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okullarda yapılan dezenfekte çalışmalarını tamamladı.


27-28 Haziran 2020 tarihlerinde tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek. İki oturumda yapılacak olan sınav öncesinde Erciş Belediyesi tarafından hafta başından itibaren okullarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı. İlçede sınavın gerçekleştirileceği tüm okullarda dezenfekte yapan belediye ekipleri, okulları sınav öncesinde hijyenik bir hale getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.