Erciş Belediyesinden asfalt çalışması

Van'ın Erciş Belediyesi, ilçe genelindeki tüm yollarında asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve sürücülere konforlu bir yolculuk sağlamak amacıyla çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Erciş Şubesi ve Erciş Belediyesi tarafından tüm yollarda asfalt, yama ve onarım çalışmaları devam ediyor. Ekipler, çalışmalarını Adnan Menderes Mahallesi ve Sahilkent Mahallesi'nde tamamlarken, belediyeye iletilen istek ve talepler de değerlendiriliyor.