Erciş Belediyesinden buz temizleme çalışmaları

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda oluşan buz kütlelerini iş makinelerinin desteğiyle temizleniyor.

Erciş Belediyesi Temizlik İşleri, Zabıta ve Makine İkmal Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğiyle yapılan çalışmalarda, Vanyolu Caddesi'nde buz temizleme ve tuzlama çalışmalarının rutin bir şekilde yapıldığı belirtildi. Diğer cadde ve sokaklarda da kar ve buz temizleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.