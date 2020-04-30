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Erciş Belediyesinden çiçek üretimi

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı, kendi kurduğu seralarda çeşitli türlerden binlerce yazlık çiçek üretmeye devam ediyor.

Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı, kendi kurduğu seralarda çeşitli türlerden binlerce yazlık çiçek üretmeye devam ediyor.


Erciş Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulan serada üretilen çiçekler, ilçeyi süslüyor. İnsan ve çevre ilişkisini ön planda tutarak sağlıklı bir ortama kavuşturulması ve ilçenin daha yaşanabilir olması için çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, tesis ettiği yeşil alanların ve parkların düzenlenmesinde kullanılan mevsimlik çiçek ve çalı grubu bitkileri olmak üzere birçok çiçek ve süs bitkisinin üretimini kendi kurmuş olduğu seralarda yapıyor.


50 bin adet mevsimlik çiçek dikilecek


Erciş Belediyesi tarafından yapılan çiçek ekimi ve peyzaj çalışmalarında serada üretilen çiçekler kullanılıyor. Çiçekleri satın almak yerine üreten Erciş Belediye Başkanlığı, serada yetiştirilecek olan 50 bin adet mevsimlik çiçeği mayıs ayı içerisinde ilçenin park, bahçe ve refüjlerine dikecek. Konuyla ilgili konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Belediyemize bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğünde kurmuş olduğumuz serada kendi çiçeklerimizi yetiştiriyoruz. Bu güzel çiçek ve bitkilerle ilçemizin parkları, caddeleri ve refüjleri süsleniyor. Kendi sera bahçelerimizde üretilen bu bitkiler, belediyeye hem ekonomik yönden kazanç sağlarken hem de ilçemizin çehresine renk katıyor" dedi.

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