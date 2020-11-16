Erciş Belediyesinden çimlendirme çalışması

Van'ın Erciş Belediyesi, Kışla Caddesi'nin daha estetik bir görünüme kavuşturulması için refüjlerde rulo çim serme çalışmalarına başladı.

Vitrin projeleri kapsamında Kışla Caddesi'nde aydınlatma çalışmasını tamamlayarak hizmete sunan Erciş Belediyesi, caddede çevre düzenleme çalışmalarına devam ederek refüjleri estetik bir görüntüye kavuşturmak için çimlendirme çalışması başlattı. Proje kapsamında Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin girişinde yer alan refüjlerde ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarının ardından başlanılan çim serme işleminin kısa bir sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, daha yaşanabilir bir Erciş için çalıştıklarını belirterek, yerli ve yabancı misafirlerin görsel açıdan memnun kalacağı bir güzellik oluşturmak adına çalışmaların aralıksız olarak süreceğini belirttiler.