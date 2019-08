Erciş Belediyesinden engelli vatandaşlara akülü araba

Van'ın Erciş Belediyesi, yürüme güçlüğü çeken 3 engelli vatandaşa akülü sandalye hediye etti.

Erciş Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen akülü araç dağıtım töreninde arabalarına kavuşan engelli vatandaşlar, insan gücüyle çalışan tekerlekli sandalyelerden inerek hediye edilen akülü arabalarıyla tur atarak yeni araçlarına alışmaya çalıştı. Törende konuşan Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, engelli bireyler için toplumda her yere ulaşabilmeleri adına her türlü fiziki ortamları sağlamaya gayret gösterdiklerini söyledi. Engelliler için oluşturulan proje kapsamında 3 engelli vatandaşa akülü araba verdiklerini de kaydeden Çetin, "İlçemizin değişik mahallelerinde ikamet eden engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için bu akülü arabaları veriyoruz. Araba vermek kadar, arabaları şarj edecek ortamları da düşündük. Arabaların şarjlarını doldurmaları için de kentsel dönüşüm meydanı başta olmak üzere şehrin çeşitli noktalarına şarj istasyonları yapıyoruz. Arabaların şarjları bittiği zaman kardeşlerimiz arabalarını bu noktalarda şarj edebilecekler'' dedi.