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Erciş Belediyesi'nden kaldırım çalışması

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından çarşı merkezinde yaya kaldırımı onarımı ve bordür taşı çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından çarşı merkezinde yaya kaldırımı onarımı ve bordür taşı çalışmaları devam ediyor.


Erciş Belediyesi ilçede çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in talimatı doğrultusunda Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde devam eden çalışmalar kapsamında Candaş Sokak ve Emrah Caddesi'nde bulunan yaya kaldırımları onarılıyor. Yapılan çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Yıldız Çetin; “Planlanan program doğrultusunda başta kentsel dönüşüm çevresi olmak üzere Emrah caddesi ve Candaş sokakta kaldırım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. çalışmaları en kısa zamanda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

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