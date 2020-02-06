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Erciş Belediyesinden kar küreme mesaisi

Van’ın Erciş ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte harekete geçen belediye ekipleri, ilçe genelinde eş zamanlı olarak karla mücadele çalışması başlattı.

Van'ın Erciş ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte harekete geçen belediye ekipleri, ilçe genelinde eş zamanlı olarak karla mücadele çalışması başlattı.


25 araç ve 150 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren ekipler, gece boyu küreme, tuzlama ve yol açma çalışması gerçekleştirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler tarafından ilçenin ana arterleri ile cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizliği yapılarak toplanan kar kütleleri araçlarla şehir dışına taşındı.


Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kar küreme çalışmalarını yerinde inceleyerek, özverili çalışmalarından ötürü personellere tatlı ikramında bulundu. Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu , çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirterek, “Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için mesai gözetmeksizin ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalara devam etmektedir'' dedi.

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