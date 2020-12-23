İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş Belediyesinden kar temizlik çalışması

Van’ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıldı.


Erciş Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gece saatlerinde yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, sabah erken saatlerde de kaldırımlarda temizlik çalışması yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.