Erciş Belediyesinden korona virüsüne karşı bilgilendirme çalışması

Van'ın Erciş Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüse karşı koruma tedbirlerini içeren broşür dağıttı.

Dünya genelinde hızla yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs salgınına karşı çeşitli tedbirler alan ve ilçe genelinde sürekli dezenfekte çalışmalarını yürüten Erciş Belediye Başkanlığı, salgın hastalığa karşı alınabilecek önlemlere ilişkin çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatlarıyla zabıta ekipleri tarafından korona virüs salgın hastalığından korunma tedbirlerini içeren el broşürleri dağıtıldı.

Belediye ekipleri, bastırılan el broşürlerini ayrıca kapı kapı dolaşarak esnafa da dağıttı.