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Erciş Belediyesinden "Sıfır Atık Günü" semineri

Van’ın Erciş Belediyesi 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü çerçevesinde Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda “Sıfır Atık” eğitim semineri düzenlendi.

Van'ın Erciş Belediyesi 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü çerçevesinde Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda “Sıfır Atık” eğitim semineri düzenlendi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi ile ilçe genelinde sistemli bir şekilde geri dönüşüm çalışmaları yürüten Erciş Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü çerçevesinde  projelerin uygulanmasına yönelik eğitim seminerleri düzenledi.


Yoğun katılımın olduğu seminerde sıfır atık proje koordinatörü Çevre Mühendisi Zümrüt Ünal tarafından sıfır atık nedir ve sıfır atık yönetmeliği neleri çerçevelemekte gibi soru başlıkları üzerinde durularak, atıkların geri kazanılması, ekonomiye katkı sağlaması, kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması ve doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasının çevre için önemine değindi.


Düzenlenen seminere yoğun katılım sağlayan okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencileri sunduğu imkanlardan ve çevre hareketi çerçevesinde sıfır atık projelerinden dolayı Erciş Belediyesi'ne teşekkür etti.

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