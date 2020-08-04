İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş Belediyesinden sivrisinekle mücadeleye çalışması

Van’ın Erciş Belediyesi, sivrisinekle mücadele kapsamında merkez mahallelerde her gün ilaçlama çalışması yapıyor.

Van'ın Erciş Belediyesi, sivrisinekle mücadele kapsamında merkez mahallelerde her gün ilaçlama çalışması yapıyor.


Daha önce korona virüsle mücadele kapsamında başarılı çalışmalara imza atan Erciş Belediyesi, normalleşme sürecinde de halkın sağlığı ve huzuru için sivrisinek popülasyonuna karşı vektörle mücadelede de aynı kararlılığı gösteriyor. Özellikle yaz aylarında sulak ve bataklık alanlarda türeyen sivrisinek başta olmak üzere karasinek ve diğer böceklere karşı mücadele eden Erciş Belediyesi, her gün ilçeye bağlı tüm merkez mahallelerde ilaçlama çalışmaları yapıyor. Akşam saatlerinde ilaçlama araçlarıyla sokak ve caddelerde gezerek insan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonlarla sivrisineklere ve diğer vektör özelliği taşıyan böceklere geçit vermeyen belediye ekipleri, halkın huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.