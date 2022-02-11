Erciş Belediyesinden sokak hayvanları için kulübe

Van'ın Erciş Belediyesi, soğuk havalarda sokak hayvanlarının barınabilmesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için şehrin belli noktalarına kulübe bıraktı.

Sokak hayvanlarına yönelik mama, su ve aşı çalışmalarını da sürdüren belediye ekipleri, hayvanlar için ilçenin farklı bölgelerine kulübe yerleştirdi. Veteriner İhsan Nuri Çiftçi, sokak hayvanlarının kar yağışından olumsuz etkilendiğini söyledi. Sokak hayvanları için çalışmaların devam ettiğini anlatan Çiftçi, "Köpeklerin barınabilmesi ve soğuktan korunabilmeleri için kulübeler bıraktık. Kulübelerin yanında mamalarını ve sularını da bıraktık. Aynı zamanda sağlık taraması yaptık. Rahatsız olanların tedavilerini yaptık" dedi.