İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş Belediyesinden sokak hayvanlarına yem desteği

Van’ın Erciş Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanları için belirlenen alanlara yem bıraktı.

Van'ın Erciş Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanları için belirlenen alanlara yem bıraktı.


Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmazken, sokak hayvanları da aç ve susuz kalmaması için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Sokak hayvanlarının mağdur olmaması için Erciş Belediyesi tarafından belirlenen alanlara bayat ekmek bırakıldı. Erciş Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayvanlara düzenli olarak yem bırakıldığını belirten Belediye Veteriner Hekimi İhsan Nuri Çiftçi, “Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bugünlerde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için şehrin çeşitli yerlerindeki caddeler, parklar ve kırsal alanlara ekmek ve su bırakıyoruz. Elimizden geldiğince sokak hayvanlarını bugünlerde doyurmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.