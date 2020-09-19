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Erciş Belediyesi'nden üreten belediyecilik hizmeti

Van’ın Erciş Belediyesi, ilçenin birçok farklı noktasında yaptığı peyzaj düzenlemelerinde kullanılan bank, masa, kamelya gibi oturma gruplarını, üreten belediyecilik anlayışıyla kendisi üretecek.

Van'ın Erciş Belediyesi, ilçenin birçok farklı noktasında yaptığı peyzaj düzenlemelerinde kullanılan bank, masa, kamelya gibi oturma gruplarını, üreten belediyecilik anlayışıyla kendisi üretecek.


Erciş Belediyesi'nden bir hizmet daha. Ekonomik ve tasarrufu ilke edinen Erciş Belediyesi, dışarıdan 3 ya da 4 katına satın alınabilecek ürünleri kendi atölyesinde 4/1 fiyata üretiyor. Adnan Menderes (Yukarı TOKİ) Mahallesindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım ve Onarım Atölyesinde üretime başlayan Erciş Belediyesi, geri dönüşüm ve tasarruf politikası kapsamında ürettiği kamelya ve oturma gruplarını vatandaşların hizmetine sunacak. Yeni hizmete sunulan atölyenin açılışı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilçedeki siyasi parti temsilcileri ve beraberlerindeki heyetin katılımlarıyla gerçekleşti. Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım ve Onarım Atölyesi'nde gerçekleşen açılışın ardından katılımcılara üretilen ürünlerin tanıtımı yapıldı.

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