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Erciş Belediyesinden yaya geçidi ve kasisleri boyama çalışması

Van’ın Erciş Belediyesi, ilçe genelindeki caddelerde bulunan yaya geçitleri ve kasislerde boyama çalışması yaptı.

Van'ın Erciş Belediyesi, ilçe genelindeki caddelerde bulunan yaya geçitleri ve kasislerde boyama çalışması yaptı.


İlçede çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Erciş Belediyesi, gerçekleştirdiği kilitli parke taşı ve asfalt çalışmalarının ardından caddelerdeki yaya geçidi ve kasislerde boyama çalışması yaptı. Söz konusu çalışmalar kapsamında yaya geçidi ve kasislerin sürücüler tarafından fark edilmesi ve meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla belirlenen noktalar sarı ve beyaz renklere boyandı.

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