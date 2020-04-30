İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş Belediyesinden yol yapım çalışması

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Gölağzı Mahallesi’nde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Gölağzı Mahallesi'nde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.


Kaymakam Mehmetbeyoğlu, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit ile Gölağzı Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, yapılan yolda eksikliğe mahal verilmeyeceğini belirterek, vatandaşların araçlarıyla kolayca ulaşım sağlayabilmesi için çalışmaların özenle takip edileceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.