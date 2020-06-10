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Erciş Belediyesinden yol yapım çalışması

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından merkez ve kırsal mahallelerde başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından merkez ve kırsal mahallelerde başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


İlçenin Gölağzı, Hacıkaş, Çakırbey, Gökoğlan, Akbaş, Kızılören, Sabanbüken, Yılanlı, Söğütlü, Topraklı, Bucakönü, Karlıyayla, Akçayuva, Evbeyli, Pınarlı, Kırkpınar, Çatakdibi, Kışla, Salihiye, Alkanat, Latifiye, Örene, Camikebir, Tekevler mahalleleri ile Süleyman mezrasında yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 115 bin metrekare kilitli parke taşı döşenmesi hedefleniliyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında Gölağzı, Hacıkaş mahalleleriyle Süleyman mezrasında çalışmalar tamamlanırken, diğer mahallelerde de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

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