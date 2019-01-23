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Erciş Fm yayın hayatına başladı

Van’ın Erciş Kaymakamlığı tarafından kurulan Erciş Fm, 90.

Van'ın Erciş Kaymakamlığı tarafından kurulan Erciş Fm, 90.0 frekansından yayın hayatına başladı.


Yapılan açıklamada, seviyeli ve kaliteli yayın ilkesiyle kurulan radyoda müzik programlarının yanı sıra ilçenin tarihsel, kültürel ve sosyal alanda tanıtıcı programların yer alacağı sağlık, eğitim ve din gibi çeşitli alanlarda da bilgilendirici programlara yer vereceği belirtildi. 24 saat kesintisiz olarak yayın hayatına başlayan Erciş Fm, ilçe geneli ve çevresinde Fm bandı üzerinden 90.0 Mhz frekansı ile karasal yayın yaparken, en kısa sürede “www.ercisfm.com” internet sitesi üzerinden de tüm Türkiye ve dünyadan dinlenebileceği kaydedildi.

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