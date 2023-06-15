Erciş Gençlik Merkezinden yılsonu etkinliği

Van'ın Erciş ilçesindeki gençlik merkezi bünyesinde el sanatları, resim sergisi ve müzik ziyafeti sunuldu.

Erciş Gençlik Merkezinin sahil yolu yerleşkesinde düzenlediği etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Erciş Gençlik Merkezi Müdiresi Pınar Gülen, merkez olarak gayelerinin gençliği rekabetçi bir düzeye ulaştırmak olduğunu belirterek, “2023 yılı içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetler, ocak ayı itibariyle 29 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Hedeflerimiz ise 2023 yılı içerisinde 14 bin faaliyet sayısına ve 60 bin kişiye ulaştırmaktır. Bu programın yapılmasında bizlere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim” dedi.

Açılış sonrası stantları gezen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve beraberindekiler de, öğreticilerden ve kursiyerlerden yapılan ürünler hakkında bilgi aldı.

Kırgızlı çocukların büyük beğeni toplayan dans gösterisinin de yapıldığı programa Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, bazı kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.