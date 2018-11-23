Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek'ten köy okullarına ziyaret

Van'ın Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle köy okullarda mesleklerini icra eden öğretmenleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Şimşek, öğretmenler günü nedeniyle ilçeye bağlı Gültepe, Çakırbey, İşbaşı ve Taşkapı ilkokullarında görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek çiçek verdi. Eğitimcilerle bir süre sohbet eden Şimşek, Erciş'te 2011'de yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremde 76 öğretmenin hayatını kaybettiğini anımsatarak hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Öğretmenlerin fedakarca mesleklerini sürdürdüklerini de anlatan Şimşek, "Fedakarca gece gündüz çalışan, öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Emekli olan öğretmenlerimize sağlıklı günler, ebediyette intikal eden öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.