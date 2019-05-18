Erciş Kaymakamlığında 'Açık Kapı' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliği ve 112 ilçe kaymakamlığında başlatılan “Açık Kapı” uygulaması Van'ın Erciş Kaymakamlığında da hizmete girdi.

Kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin arttırılması maksadıyla İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan ‘Açık Kapı Projesi' kapsamında Erciş Kaymakamlığının giriş katında düzenleme yapılarak, birim oluşturuldu.

Düzenlenen törende konuşan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmet Beyoğlu, Açık Kapı Projesinin Erciş'te de uygulamaya alındığını belirterek "Yani bir şeyi yapıyormuş gibi görünmekten ziyade gerçekten vatandaşa dokunmak. Çünkü biz; ‘insanı yaşat ki, devlet yaşasın' düsturundan gelen bir gelenekten gelmekteyiz. Açık Kapı biriminde çalışan donanımlı arkadaşlarımız inşallah sistemin iş ve işleyişine katkı sunacaklar. Vatandaşlarımız sıkıntı çekmeden hem derdini anlatmış, hem de derdine çözüm bulmuş olacak inşallah. Buraya gelemeyen vatandaşlarımız açık kapı projesine sorunlarını çağrı merkezlerinden ve elektronik ortamda da müracaat edebilecekler. Açık Kapı Projesi, nüfusu 100 binin üstündeki il ve ilçelerde kurulmaktadır. Van il merkezimiz ile birlikte sadece ilçemiz Erciş'te birim halkımızın hizmetine açılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından, kaymakamlık konferans salonunda uygulama ile ilgili personel tarafından kurum amirleri ve vatandaşlara bilgi verildi.

Açılışa Erciş 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Acar, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.