Erciş Oto Galericiler Sitesi'nin tapu senetleri teslim edildi

VAN (İHA) – Van'ın Erciş Oto Galericiler Sitesi'nin tapu senetleri yönetim kuruluna teslim edildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda Toplu İşyeri Yapı Kooperatifine satışı yapılan 73 parsel 146 adet işyerine ait tapu senetleri Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından yönetim kuruluna teslim edildi. Programda yaptığı konuşmada Erciş'in en önemli marka projelerinden biri olan galericiler sitesinde önemli bir aşamayı daha gerçekleştirdiklerini belirten Mehmetbeyoğlu, "Oto galeri işyerlerinin şehir merkezinde olması hem galerici esnafımızı hem de vatandaşlarımızı mağdur ediyordu. 2023, 2053 ve 2071 vizyonu yelken açmış ilçemize yakışır bir şekilde Ticaret Bakanlığımızın çalışmalarıyla şehrimize nefes aldırarak trafik sorununu azaltacak bu projenin hayata geçirilmesinde Van Büyükşehir Belediyemiz, Erciş Belediyemiz ve büyük desteklerinden dolayı Ak Parti Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas beyefendiye şükranlarımı sunuyorum" dedi.