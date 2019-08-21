İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş sahil yolu 2. etap yürüyüş yolu projesi start aldı

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından, sahil yolu vitrin projesinin 2.

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından, sahil yolu vitrin projesinin 2. etap yürüyüş yolu inşa çalışmalarına başlandığı bildirildi.


Erciş Belediyesi, sahil yolunun batı bölgesinde yeni bir çalışma başlattı. Fener bölgesinden başlayarak toplamda 750 metrekare alanda yürüyüş yolu projesi çalışması başlattıklarını ifade eden Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, ilçede halkın dinlenebileceği alanları düzenleyerek kente gelen misafirlerin beğenisini arttıracak görseller kazandıracağını belirterek, “Bu kapsamda sahil yolu 2. etap projesinin 750 metrekarelik kısmına bugün itibariyle başladık. Projeyi 1 ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yürüyüş yolu projemizin şimdiden Erciş'e ve Erciş halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.