Erciş Selçuklu mezarlığında yandın

Van’ın Erciş ilçesindeki Selçuklu mezarlığında yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Van'ın Erciş ilçesindeki Selçuklu mezarlığında yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesinde bulunan Selçuklu mezarlığında meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.