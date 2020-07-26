Erciş, Van ile aynı rayiçi istiyor

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, beraberindeki Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ile Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsamettin Çelik'i makamında ziyaret etti. Erciş şoför esnafı ile ilgili sorunları dinleyen VAN ESOB Başkanı İsa Berge, Van için 2,25 TL olan rayiçin Erciş için de uygulanmasını istedi. Ulaştırma Koordinasyon Merkezinin (UKOME) Erciş şoförüne sahip çıkmasını isteyen Berge, “Van'da yol parası 2,25 TL iken Erciş'te 1,75 TL. Van'da yolcu taşımacılığı yapan halk otobüslerinin vergi, SGK, yakıt, araç bakım-onarım masrafları neyse aynısı Erciş için de geçerlidir. Hatta Erciş'teki şoför esnafımızın masrafları daha fazladır. Bu mağduriyet ortadayken rayiç fiyatları eşitlenmelidir. Konuyu VAN ESOB'u ziyaret eden Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e ilettik. Valimiz her zaman esnaf ve sanatkarımızın yanında olmuştur” dedi.

“Araçlarımızı yeniledik ancak kazanamıyoruz”

Erciş şoför esnafı olarak büyük bir sıkıntı içinde olduklarını belirten Erciş Şoförler Odası Başkanı Hüsamettin Çelik, “Van Büyükşehir Belediyesinin isteği üzerine Erciş'teki halk otobüsü kooperatifi adına toplam 16 yeni araç aldık. Şoför esnafımız borç altına girdi. Dönemin Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, ‘birer adet belediye aracı hizmet verebilir' dedi ancak sonradan bu sayı arttırıldı ve sanki rakip firmaymışız gibi bizlerle yarışılıyor. Valimizden rayiç konusunda destek bekliyoruz. UKOME Başkanı Levent Böke'ye de durumu aktardık. Erciş'teki V, M ve H plakalar için rayiç verilmelidir, ancak bu şekilde şoför esnafımız rahat bir nefes alacaktır” diye konuştu.

“Belediye araçlarını geri çekmeli”

Belediye araçlarının geri çekilmesini isteyen Çelik, “Büyük otobüslerle aynı güzergahlarda şehiriçi taşımacılık yapılıyor. Belediye 8 aracıyla 10 servis atarken, biz ancak 4'er servis yapabiliyoruz. Bu güzergahta belediye araçlarının çekilmesi gerekiyor. Yaşanan sıkıntıların üstüne dönemin yetkililerinin Erciş için verdiği rayiç sözü yerine getirilmedi. Van'da yol parası için 2,25 TL rayiç varken, Erciş'te 1,75 TL rayiç var. Erciş'te ucuz yakıt yok, vergi, SGK aynı, biz ucuz şoför çalıştırmıyoruz, mahalleler arası kilometre bazında da hemen hemen Van ile aynı konumdayız. Erciş yollarının fiziki yapısı, Van'dan daha iyi değil. Biz burada Kışla Mahallesi'nden alıyoruz, dağlık bölgeye kadar gidiyoruz ama Van'da merkezden alıyor düz yoldan üniversiteye kadar veya ilgili mahalleye kadar gidiyor. Dağlık bölgeye kadar çıktığımızda bizim araçların yakıt ve bakım onarım masrafları daha fazla çıkıyor. Masraflarımızı çıkaramayacak, yakıt parasını ödeyemeyecek duruma geldik. Erciş'in nüfusu Van nüfusundan fazla değil. Erciş'te araca yolcuları alıp son noktaya kadar gidiliyor ama Van'da son durağa gidene kadar sürekli olarak yolcu indir bindir yapılıyor. İlk ve son durak boyunca Van'daki bir servis, Erciş'teki servisin en az 2 katı kadar yolcu alıyor. Van'da indir parası neyse aynısının Erciş için de uygulanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehirin yeni araç şartını yerine getirdik ama mağdur olduk”

Van Büyükşehir Belediyesinin araçların yenilenmesini şart koştuğunu hatırlatan Başkan Çelik, “Konuyu dönemin Valisi Murat Zorluoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Sekreteri Mustafa Yalçın ile görüştük ve ona göre hareket ettik. Buna göre büyükşehir bizlere güzergah yollarını sattı, bizimle protokol yaptı ve bizleri borç altına aldı ve rayiç verilmedi. Van Büyükşehir Belediyesi bizden araç başına yaklaşık 60 bin TL aldı, toplamda 960 bin TL para ödedik. Yeni araçlarla vatandaşımıza toplu taşıma hizmeti verelim dedik ancak zerre kadar bir faydası olmadı. Belediye otobüsleri için belirlenen saat ile sevk ve idaresi Van Büyükşehri Belediyesinde olan özel halk otobüslerinin hareket saatleri belliydi. Ancak sonradan hem belediye hem de halk otobüslerinin eşit saatlerde kalkışı istendi. Yani hem belediye hem de halk otobüsü yarım saatte bir kalkıyor. Bu da mağduriyetimizi arttırıyor. Sorunlarımızı dile getirdiğimiz valimiz, bizlere gereken ilgiyi göstermektedir. Konuyu ilettiğimiz Valimiz Mehmet Emin Bilmez'den sorunumuza çözüm bulmasını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.