Erciş YBO'dan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

Van'ın Erciş Yatılı Bölge Okulu (YBO) tarafından "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi.

Danışman Öğretmen Çiğdem Çolak koordinatörlüğünde öğrenciler tarafından hazırlanan 26 proje, Erciş YBO Çok Amaçlı Salonunda sergilendi. Fuar açılışına Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, ilçede görev yapan hakim ve savcılar, kamu kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okul müdürü Sadık İşler gerçekleştirdi. Ardından bir konuşma yapan Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, ilçede ciddi manada proje yürütüldüğünü belirterek, “Bu yıl rekor düzeyde başvuru yapıldı. Bütün okullarımız bilim fuarı için başvuru yaptılar. 73 tane okulumuz vardı. Bunlardan 56 tanesi TÜBİTAK tarafından onaylandı ve destek gördü. Bu 56 proje bizim için bir gurur vesilesi oldu. Bizlerin sayesinde Van, Türkiye ikincisi oldu. Burada emeği geçen TÜBİTAK koordinatörlerimize, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İlçemizde Allah'a şükürler olsun eğitim seviyemiz her geçen gün yükselmektedir. Amacımız çocuklarımızı nitelikli olarak yetiştirmektir. Önce kendisine, vatana, milletine, ailesine birer faydalı evlat olarak yetiştirmek istiyoruz. Sadece akademik anlamda öğrencilerimizi yetiştirmek istemiyoruz. Sadece sınavlara odaklı bir sistem yapmak istemiyoruz. Çocuğu bilimsel düşünebilen, araştıran, sorgulayan, çok okuyan nitelikli bir insan olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu alanda çok sayıda da sosyal etkinliklerimiz mevcut. Burada emeği geçen herkese ayrı, ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, fuar alanı davetliler tarafından gezildi. Öğretmen ve öğrenciler, projeleri hakkında davetlilere bilgi verilirken, fuarda en dikkat çeken proje ise hava basıncı ve su ile elde edilen gazla birlikte havaya fırlatılan roket oldu.