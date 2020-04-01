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Erciş'in düşman işgalinden kurtarılışının 102. yılı

Van’da Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 102.

Van'da Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü sade bir törenle kutlandı.


Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kapsamında çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Ülkede ve dünyada yayılan korona virüs salgınından dolayı kutlama programı kapsamındaki diğer etkinlikler iptal edilirken, gün kapsamında sadece Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Kaymakamlık önünde düzenlenen törene Kaymakam ve Erciş Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara ile ilçedeki kurum amirleri katıldı. Çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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